Bakan Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Kaynak: DHA
Bakan Hakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 7 Mart 2025 tarihinde Cidde'de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacaktır" denildi.

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