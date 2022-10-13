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Bakan Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 19:05
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Bakan Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Bakan Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

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