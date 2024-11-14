Bakan Işıkhan: Ankara'nın SGK Borcu 8,4 Milyar Lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borcunun 8,4 milyar liraya ulaştığını açıkladı. 2019 yılında Melih Gökçek yönetiminden devralındığında bu borç 200 milyon lira seviyesindeydi. Işıkhan, borcun yedi ayda neredeyse iki katına çıktığını ve haciz işlemlerinin kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi. Bu konuyla ilgili olarak, birçok belediye ile iletişimde olduklarını ve borçların yapılandırılması veya ödenmesi konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirtti. 2023 yılı itibarıyla belediyelerin SGK borçlarının toplamda 150 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken Işıkhan, bu borçların çoğunluğunun CHP'li belediyelere ait olduğunu ifade etti. Ayrıca, Yeni Doğan Çetesi soruşturması kapsamında bazı özel hastanelerin SGK ile olan sözleşmelerinin feshedildiğini aktardı. SGK'nın özel hastanelere yönelik harcamalarının her geçen yıl azaldığını vurgulayan Işıkhan, bu durumu sağlık harcamalarını daha verimli kullanma çabasıyla ilişkilendirdi. Son olarak, işsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin şeffaf bir şekilde yayınlandığını belirterek, SGK bütçesindeki harcamaların etkinliğine dikkat çekti.