Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinde sürecin devam ettiğini belirterek, ikinci toplantıda rakam konuşmak için erken olduğunu, işçi ve işveren taraflarının görüşleri alındıktan sonra değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, Meclis Genel Kurulu'na geçmeden önce basın mensuplarının asgari ücretle ilgili sorularına yanıt verdi.

Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yarın da ikinci toplantı gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde daha önce ifade ettiğimiz sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz bu bizim en güçlü yönümüz” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan asgari ücret konusunda sorulan soruya ise şu yanıtı verdi?

"Rakam için çok erken. Çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz sonra da kamuoyuyla paylaşacağız."

Bakan Işıkhan ayrıca 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu .

Ayrıca Işıkhan SGK'ya bin yeni sözleşmeli personel ve 100 müfettiş yardımcısı da alacaklarını belirtti. Bunun ile ilgili ayrıntıların ÖSYM tarafından açıklanacağını ve mülakat olmayacağını da aktardı.