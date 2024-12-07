Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması. 'Şimdiden hayırlı olsun'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "İş İnsanları İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, emeğiyle, alın teriyle, çalışarak, üreterek, Bingöl'ü kalkındıran iş dünyasının temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız. İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam edeceğiz."