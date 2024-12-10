Bakan Işıkhan'dan asgari ücret toplantısı öncesi açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 'Rakam gelecek mi bugün' şeklindeki soruya, "Daha girmedik toplantıya bismillah diyelim" diye cevap verdi.

'3'lü mutabakat olur mu' sorusunu ise "Daha önce başarıyla sosyal dayanışma mekanizmasını geliştirdik çok başarılı sonuçlar aldık hem işçi hem işveren hem hükümet olarak bu iletişimi sürdüreceğiz inşallah Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğa çok önem veriyoruz sosyal diyalogla çözemeyeceğimiz çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını söylemek isterim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi önemli, o değerlendirmeyi dikkate alacağız" diyerek yanıtladı.