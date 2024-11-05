Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması. Canlı yayında detayları anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Türk'te katıldığı programda çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL HASTANELERİN DENETİMLERİNİ AĞIRLAŞTIRIYORUZ"

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları şu şekilde:

"Özel hastanelerin sözleşmelerini feshederek ödemelerini durdurduk. Bazı hastaneler var sözleşme yaptığımız geçmiş dönem dahi henüz ödenmeyen alacaklarına bloke koyduk. SGK’nin bütçesi milletimizin bütçesi burada bir kuruşu dahi aykırı bir şekilde harcanmasına izin vermeyeceğiz. Özel hastanelerin denetimlerini daha da ağırlaştırıyoruz. Özel hizmet sunucularının, özel hastanelerin protokollerini daha kapsamlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlar fark ettikleri hastanelerde, tedavi gördükleri kuruluşlarda bir sıkıntı ile karşılaştıklarında ALO 170 hattımıza, CİMER’e başvurmalarını rica ediyoruz. Biz SGK olarak rutin teftişlerimizi yapıyoruz ama vatandaşlardan gelen ihbarların değerli olduğunu vurgulamak istiyorum.

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"2000’E YAKIN SAĞLIK HİZMET SUNUCUSUNU DENETLEMİŞ OLACAĞIZ"

Faturaları inceleyen ekip var SGK’de ama hata yapma olasılığı da yüksektir bunu yapay zekaya yüklediğimizde milyonlarca bilgi geldiğinde bu doktorlar tarafından hemen yapay zeka aracılığı ile analiz edilebilecek standart dışı bir uygulama varsa bize otomatik olarak verecektir. Reçetenin sahibine kadar ulaşabileceğiniz veri akışı olacak. Biz bu verileri kullanmak durumundayız. 2000’e yakın sağlık hizmet sunucusunu yıl sonuna kadar denetlemiş olacağız.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik çerçevesinde yapılan düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak bizler 2002 yılından bu yana sosyal güvenlik sistemimizde ciddi anlamda reform çalışmaları gerçekleştirdik. SSK, Bağkur emekli sandığı şeklinde yürütülen sağlık hizmetleri tek çatı altında birleştirildi. Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik. Emeklilik sistemimizde şu anda herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil. Emeklilik sistemimizi daha iyi noktaya taşıyabilecek, aktüeryal dengeyi daha iyi boyutlara bize gelebilecek her türlü değerlendirmeyi Bakanlık olarak göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha adil bir sistemin kurulması da bizim için çok önemli.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Tabi hem çalışanlarımızı doğrudan hem dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durumdur. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak. 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor. Ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar bize rakamı iletecekler. İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz."