Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması

Milyonların merak ettiği "asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Işıkhan, "İhtiyaç olursa biz güncelleme yapabiliriz" dedi.

2024’te 17 bin 2 TL olan asgari ücret Asgari ücrete 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zam ile yeni yılda asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseldi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması her kesimin büyük tepki topladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücret sorusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Asgari ücrete ara zam gelecek mi?” sorusuna temmuz ayını işaret ederek cevap veren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı;