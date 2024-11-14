Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere eleştiri

Kaynak: ANKA
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere eleştiri

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin borçlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Ankara'da borçlar tartışma konusu oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında belediye borçları üzerine tartışmalar alevlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP’li belediyelerin yüksek borçları hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 8,4 milyar lira SGK borcu olduğunu belirtirken, bu durumu eleştiren CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, AK Parti’nin uzun yıllar yönetiminde kalan borçların sorumlusunun kendileri olduğunu savundu.

Bakan Işıkhan, belediyelerin toplam borcunun 150 milyar liraya ulaştığını ve bu durumun sürdürülemez hale geldiğini ifade etti. Işıkhan, belediyelere borçlarını yapılandırma imkanı sunacaklarını belirtirken, borçlu olan belediyelere karşı eşit bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı. Ancak, CHP’li milletvekilleri, Bakan Işıkhan’ın söylemlerinin ayrımcı olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

CHP’li vekiller, konuşmalarında borçların geçmişten devralındığını hatırlatarak, AK Parti’nin bu borçların oluşmasında payı olduğunu belirttiler. Bakan Işıkhan da, borçların artışına dikkat çekerek, 'Her geçen gün borçlar katlanarak artıyor. Bu durumda haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız' dedi. Işıkhan, belediyelere mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda çağrıda bulunarak, 'Borcunuzu ödeyin, borçların birikmesine izin vermeyin' ifadelerini kullandı.

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