Bakan Işıkhan'dan emeklilerin 'bayram ikramiyesi' için açıklama

Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili bir çalışma yapılacağını açıkladı.

İKRAMİYE TUTARI ARTIRILMIŞTI

TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti.

Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

41,3 MİLYAR LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENMİŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödendiğini açıklamıştı.

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmişti.

"DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili değerlendirme yapacağız." açıklamasında bulundu.