Bakan Işıkhan’ın verdiği müjdeye bakın; İktidar, 10 milyon üzerinde işsiz varken Suriyeli ve Afganları düşünüyor

Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı DİSK-AR’a göre Temmuz 2024'te 10 milyon 681 bin kişiye ulaştı. Bu derecede işsiz sayısının olduğu ortamda Bakan Vedat Işıkhan’ın bir programda “yabancılara çalışma izni veriyoruz" söylemi ise tartışmalara neden oldu.

13 YILDA YÜZDE 900’ÜN ÜZERİNDE ARTTI

13 yıl içinde Suriyelilere çalışma izni verilmesinin sayısı yüzde 900’ün üzerinde artış yaşadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre; Türkiye’de 2023 yılında toplam 239 bin 835 yabancıya çalışma izni verildi. 2011 yılında sadece 118 Suriyeli Türkiye’de çalışma izni alırken bu rakamın 2024 yılında 108 bin 250 kişiye çıkması dikkat çekti.

Son olarak ise Bakan Vedat Işıkhan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Türkiye Tech Visa" programı tanıtım töreninde konuştu. Işıkhan’ın konuşmasında öne çıkan detaylardan biri ise ‘yabancılara çalışma izni veriyoruz’ demesi oldu.

“YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ VERİYORUZ”

Işıkhan, bazı sektörlerde ve mesleklerde iş gücü ihtiyacını gün geçtikçe artırdığına ayak basarken şu ifadelerde bulundu;

"Bu ihtiyacı karşılamak üzere Bakanlık olarak nitelikli yabancı iş gücünü, ülkemiz iş gücü piyasası erişimine hazırlıyoruz. Böylece, ülkemizin nitelikli iş gücü teminindeki küresel yarıştan kopmadan ve elbette yerli iş gücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Uluslararası iş gücü politikamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek isterim. Kendi iş gücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz."

10 MİLYON İŞSİZ VARKEN; YABANCILAR DÜŞÜNÜLÜYOR

İşsiz Türk sayısının 10 milyonu aştığı, SGK Prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için bir çözüm önerisi sunulmadığı ortamda, Işıkhan’ın yabancıların durumunu düşünmesi tepkilere neden oldu.