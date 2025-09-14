Bakan Kacır: 3 yeni teknopark daha kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 3 yeni teknoloji geliştirme bölgesinin daha kurulacağını duyurdu.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmî Gazete’de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknoparklarımızın sayısı 113’e yükseldi. Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

