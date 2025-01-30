Bakan Kacır duyurdu! Her personel için geri ödemesiz destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş gücünün korunmasına katkı sağlamak amacıyla KOSGEB, İstihdamı Koruma Destek Programı’nı uygulamaya aldıklarını belirterek, “Program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KOSGEB, İstihdamı Koruma Destek Programı’nı duyurdu. Kacır mesajında şu ifadeleri kullandı; “Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım atıyoruz. İstihdam Koruma Destek Programını başlatıyoruz. Program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlıyoruz. Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz.”

İSTİHDAMI KORUMA DESTEK PROGRAMI

KOSGEB, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) istihdamını korumalarına katkı sağlamak amacıyla İstihdamı Koruma Destek Programı’nı hayata geçiriyor. Yeni destek programıyla; tekstil, mobilya, deri ve giyim gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan her personel için 30 prim gün başına 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlanacak.

Program, emek yoğun imalat sanayi sektörleri olan; giyim eşyalarının imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve mobilya imalatında istihdamı korumak üzere yürürlüğe alındı. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere 2024 yılının son üç ayına ait aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025 yılında koruması durumunda çalışan başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz olarak performans desteği sağlanacak. Program süresi 12 ay olup 249 çalışanı olan bir işletme için desteğin üst limiti 7 milyon 470 bin TL olacak.

EKONOMİK BÜYÜMEYE DESTEK OLACAK

Bu programla, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin istihdamını koruması, sektördeki iş sürekliliğinin desteklenmesi ve ekonomik canlılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanıyor. Bu destek, işletmelerin mali yüklerini hafifletirken, çalışanların işlerini korumalarına yardımcı olacak ve istihdamın sürdürülebilirliğini güçlendirecek, aynı zamanda, sanayi ve imalat sektörlerinde iş gücü kaybının önlenmesine katkı sağlayarak ekonomik büyümeye destek olacak.

Destekten faydalanmak isteyen işletmelerin merkez veya şubelerinin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle ana faaliyet olarak ilgili sektörlerde bulunmaları şartı aranıyor. Destek için başvurular 31 Ocak – 31 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.