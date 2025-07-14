Bakan Kacır duyuru yaptı: 62 projeye 444 milyon lira destek!

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon TL destek verildiğini kaydederek, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçları açıklandı. Desteğe hak kazanan tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Detaylı bilgiye, "https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1832-sanayide-yesil-donusum-2024-3-cagrisinin-sonuclari-aciklandi" internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi