Bakan Kacır kürsüden koşarak kaçtı. Bir anda büyük panik yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Kacır kürsüden koşarak kaçtı. Bir anda büyük panik yaşandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuştu. Konuşma sırasında şiddetli bir rüzgar çıkınca kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen anma programında katıldı.

Dağ'ın konuşması sırasında yanındaki AKP heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yer aldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması esnasında olumsuz hava koşulları görüldü. Rüzgar bir anda hızlandı. Rüzgarın bir anda sert artması ile AKP’li heyeti kaçışmaya başladı.

Hamza Dağ ve Yumaklı sakinliğini korumaya çalışırken Bakan Kacır kürsüden kaçtı.

Bakan rüzgar hızını arttırınca ise bir anda koşarak kürsüden kaçtı.

O anlar görüntülere saniye saniye yansırken bu anlar sosyal medyada da konuşuldu.

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