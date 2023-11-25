Bakan Kacır Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Bakan Kacır Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Macaristan’da ikili görüşmelerini sürdürüyor. Kacır, başkent Budapeşte’de resmi temasları kapsamında bugün Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Bakan Kacır görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile iki dost ülkenin iş birliği alanlarını konuştuk. Liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon, sanayi ve teknoloji alanlarında daha fazla ortak girişimin önünü açıyor. Türkiye ve Macaristan, uzun süreli dostluklarını, adım adım yüksek düzeyde stratejik alanlara taşımaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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