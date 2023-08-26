Bakan Kacır'dan Togg açıklaması. 'Kısa sürede' diyerek duyurdu

Bakan Kacır, Bursa'da yaptığı konuşmada yerli otomobil Togg ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Bakan Kacır'dan Togg açıklaması. 'Kısa sürede' diyerek duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla görüşen Kacır, yerli otomobil Togg ile ilgili konuştu. Kacır "Togg, Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının da en güzel örneğidir. İnşallah kısa süre içerisinde uluslararası pazarda yerini alacak" dedi.

ULUSLARARASI PAZARDA YERİNİ ALACAK

TEKNOSAB, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Kacır, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na gelen Kacır, yerli otomobil Togg ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kacır, "Milletimizin 60 yıllık hayali, milli teknoloji hamlemizin eseri olan milli otomobilimiz Togg’u Bursa’da üreterek ülkemize kazandırdık. Her ne kadar Togg’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretildiğinin farkında olmayıp İtalya’da üretildiğini zannedenler olsa da, hakikat o ki Togg Bursa’nındır. Türk mühendisleri tarafından Gemlik’te üretilmektedir.

Elektrikli otomobil olmasının yanında tamamen akıllı bir cihaz olan Togg, Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının da en güzel örneğidir. Yüksek düzeyde Ar-Ge yatırımının sonucu Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen milli otomobilimiz Togg, Artık ülkemizin yollarında. İnşallah kısa süre içinde uluslararası pazarda da yerini alacak" diye konuştu.

BATARYALARI DA BURSA'DA ÜRETİLECEK

"Gelecekte paradigma değişimlerinin yaşanacağı mobilite sektörü için kritik öneme sahip SİRO Batarya Fabrikamızın temellerini de yine Bursa’da attık" diyen Kacır, "Böylece yerli ve milli otomobilimizin kritik bir bileşeni olan bataryaları da Bursa’da üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

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