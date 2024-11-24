Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza! MYP'li İl Başkanı öldü, 2'si polis 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza! MYP'li İl Başkanı öldü, 2'si polis 6 yaralı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Şanlıurfa’daki programı sonrasında konvoyu kaza yaptı. Kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2’si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı’nda gerçekleşti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'daki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı’na hareket ettiği esnada konvoyda bulunan, AKP İl Başkanlığı’na ait Serdar Çoban’ın kullandığı 34 DJP 778 plakalı otomobil, İbrahim Halil Altun’un kullandığı 63 AAE 452 plakalı araca yandan çarptı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis yönlendirildi. Kazada yaralanan AKP İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği’nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm uğraşlarına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

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