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  • Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna yanıt: Maaşlar, gelirler de artıyor

Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna yanıt: Maaşlar, gelirler de artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında, "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Maaşlar, gelirler de artıyor" dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 01:58
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Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna yanıt: Maaşlar, gelirler de artıyor

Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna yanıt: Maaşlar, gelirler de artıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de konuk olduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu, programın sunucusunun, "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna, "Maaşlar, gelirler de artıyor" yanıtını verdi.

Karaismailoğlu’nun yanıtı şu şekilde:

“Gelirler de artıyor ama bu arada tabii. Bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Sonucunda bunlar bir hesap işi. Aynı şekilde araç muayene ücretleri de var mesela. Sayın Cumhurbaşkanlarımız uygun görürse onu da düşürebilir. Artış oranını tamamına uygulamayabilir”

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ANZAVUR
23.12.2022 02:35
bu bakanların pis pis , arsızca sırıtmaları psikolojimi bozuyor. Allah şahit..  
 
recep faydalı
23.12.2022 02:34
sigorta şirketleri kimin?rekabt yok,istedikleri gibi fiyat koyuyorlar özellikle trafik sigortaları fahiş pahalı,yaptıramayan araç shiplerine mete zoruyla ceza yazdırıyorlar,seçimlerde görüşürüz,,,,  
 
CNR GNLLN
23.12.2022 02:32
gelirler artıyormuş. daha gelmeden gidiyor.. ne içip ne yiyor bunlar?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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