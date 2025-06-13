Bakan Kasapoğlu’ndan merhum Başkan Zeyrek’in ailesine taziye ziyareti

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cuma namazını Manisa'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile birlikte kılan Kasapoğlu, namazın ardından merhum Başkan Zeyrek'in mezarını ziyaret etti. Kabir başında edilen duanın ardından Kasapoğlu, Özel ve İnce ile birlikte Zeyrek'in ailesinin evine giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Böylesine elim bir kazayla aramızdan ayrılan Başkan Zeyrek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Manisalılara sabır diliyorum" dedi.

Taziye ziyaretinin ardından Kasapoğlu, Manisa'dan ayrıldı.