﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destekleme açıklaması. Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını belirtti. Kirişçi'nin açıklaması şöyle:

"926 milyon 971 bin 88 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."