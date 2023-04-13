﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta katıldığı iftar programının ardından AKP İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

"KÜRESEL BİR ÇATIŞMA BOYUTUNA ULAŞAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SÖZ KONUSU OLDU"

Bakan Kirişçi, pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarını altüst ettiğini belirtti:

"Öncesinde pandemiyi yaşadık iki yıl evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Bu iki yıl pandemi süreci bitti derken bu kez küresel bir çatışma boyutuna ulaşan Rusya-Ukrayna savaşı söz konusu oldu. Bir anda dünya, 'Acaba 3. dünya savaşı mı çıkacak?' diye bir beklenti içerisine girdi. Her şeyimizi altüst etti. Enerji fiyatlarından gıda fiyatlarına ve bu konularda adeta dünyanın bir güvenliği tartışılır hale geldi. Gıda milliyetçiliği kavramı söz konusu oldu. Tedarikte ve üretimde zincirlerde kırılmalar aksamalar yaşandı. Tam da bunun bir tahıl koridoru gibi önemli bir diplomatik başarısı ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki sürecin bize sağladıkları ve dünyaya sağladıkları bizi rahatlatacak derken 6 Şubat depremini yaşadık."

"2 TRİLYON LİRA GİBİ BİR MEBLAĞ BERABERİNDE GETİRİYOR"

6 Şubat'taki depremlerin mukayese edilemeyeceğini vurgulayan Kirişçi, şu şekilde konuştu:

"Marmara depremi ile mukayese ettiğimizde, asla mukayese edilemeyecek bir deprem olduğunu, 'Asrın' da ifadesi belki yeterli değil, tüm zamanların en şiddetli, en ağır sonuçları olan depremi olarak da artık kayıtlara girmiş durumda. Biz elbette böyle bir depremle birlikte şu anda yaklaşık 104 milyar dolarlık bir bilançosu var. Bu da bugünkü kur üzerinden hesap edecek olursanız 2 trilyon lira gibi bir meblağ beraberinde getiriyor" (İHA)