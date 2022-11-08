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Bakan Kirişci'den 'ekmeğe zam' iddialarına ilişkin açıklama

Çiftçiden unu 7 bin 450 liradan alıp, unun tonunun 4 bin 500 liradan verdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi zam iddiaları hakkında koruştu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 12:19
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Bakan Kirişci'den 'ekmeğe zam' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Kirişci'den 'ekmeğe zam' iddialarına ilişkin açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması şöyle 

 (Ekmek fiyatlarına zam gelecek iddiaları) "7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip ‘sen de un yap bundan bunu da fırınlara ver’ dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz"

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