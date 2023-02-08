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Vatandaşlardan Bakan Kirişçi'ye tepki: Bir vinç getiremediniz, devletlisiniz değil mi?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adana'ya gitti. Çevredeki vatandaşlar arama kurtarma yetersizliği nedeniyle Kirişçi’ye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 14:53
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Bakan Kirişçi'ye bir vinç getiremediniz, devletlisiniz değil mi tepkisi

Vatandaşlardan Bakan Kirişçi'ye tepki: Bir vinç getiremediniz, devletlisiniz değil mi?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve takip eden artçı sarsıntılar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı şu an için 8 bin 574 olarak açıkladı. Enkazın altında sevdikleri kalan vatandaşlar ve tüm Türkiye yasa boğulmuşken bir türlü gelmek bilmeyen yardımlar vatandaşları isyan ettirdi. 

Depremin üzerinden 24 saatten fazla geçtikten sonra Adana’yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi’ye çevredeki depremzedeler, arama kurtarma yetersizliği nedeniyle büyük tepki gösterdi. Tele 1 ‘de yayınlanan görüntülere göre yardımların geç geldiğinden şikayetçi olan bir depremzede, “Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?” diye haykırdı.

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Nedim Pınar
8.02.2023 15:06
Siyasi show yapmaya gelir bu aklar,seçimde ekp tarihin çöplüğüne gömülecek.  
 
haci
8.02.2023 15:02
Halk sesini yükseltmezse biner biner daha çok ölecek olay bu kadar basit  
 
Sedat
8.02.2023 15:00
14 mayıstan sonra bura yaşananaların daha fazlasını TV lerde göreceğiz bugün sustururlar lakin güç elden gidince hiç bir şey yapamazlar. Baskıyla yanlışların üzerini örtemezsiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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