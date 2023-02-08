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  • Vatandaşlardan Bakan Kirişçi'ye tepki. Bir vinç getiremediniz devletsiniz değil mi?

Vatandaşlardan Bakan Kirişçi'ye tepki. Bir vinç getiremediniz devletsiniz değil mi?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adana'ya gitti. Çevredeki vatandaşlar arama kurtarma yetersizliği nedeniyle Kirişçi’ye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 14:53
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Bakan Kirişçi'ye bir vinç getiremediniz devletsiniz değil mi tepkisi

Vatandaşlardan Bakan Kirişçi'ye tepki. Bir vinç getiremediniz devletsiniz değil mi?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve takip eden artçı sarsıntılar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı şu an için 8 bin 574 olarak açıkladı. Enkazın altında sevdikleri kalan vatandaşlar ve tüm Türkiye yasa boğulmuşken bir türlü gelmek bilmeyen yardımlar vatandaşları isyan ettirdi. 

Depremin üzerinden 24 saatten fazla geçtikten sonra Adana’yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi’ye çevredeki depremzedeler, arama kurtarma yetersizliği nedeniyle büyük tepki gösterdi. Tele 1 ‘de yayınlanan görüntülere göre yardımların geç geldiğinden şikayetçi olan bir depremzede, “Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?” diye haykırdı.

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asuman 1789
8.02.2023 16:40
İnsan aç susuz soğuğa dayanıyorda göcük altında kalanlara dayanamıyor sahi bu belediye başkanları niye var  
 
Öfkeli
8.02.2023 16:27
Artık seçim öncesinde, hazır depremde hayatını kaybedenlerden oy istemek istemek için, fettullah gulen Bir daha mezardakileri bile kaldırın dese ya !!!  
 
asuman 1789
8.02.2023 16:24
Bu belediye başkanları niye var halk olarak belediyeden yardım görmedik küçük sandviç ekmeği kadar ekmek birde küçük bir kek ten başka şebeke suyu çamur akıyordu üç gün zombi gibi yaşadık  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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