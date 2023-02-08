Vatandaşlardan Bakan Kirişçi'ye tepki. Bir vinç getiremediniz devletsiniz değil mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve takip eden artçı sarsıntılar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı şu an için 8 bin 574 olarak açıkladı. Enkazın altında sevdikleri kalan vatandaşlar ve tüm Türkiye yasa boğulmuşken bir türlü gelmek bilmeyen yardımlar vatandaşları isyan ettirdi.

Depremin üzerinden 24 saatten fazla geçtikten sonra Adana’yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi’ye çevredeki depremzedeler, arama kurtarma yetersizliği nedeniyle büyük tepki gösterdi. Tele 1 ‘de yayınlanan görüntülere göre yardımların geç geldiğinden şikayetçi olan bir depremzede, “Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?” diye haykırdı.