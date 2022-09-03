﻿Bakan Koca test sonucunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini açıkladı.

Fahrettin Koca sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Koca, 31 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak Covid-19 yakalandığını ve sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdüreceğini bildirmişti.