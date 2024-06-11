Bakan Koca duyurdu. Kontrol muayenelerinde yeni dönem

TETKİKLERDE YENİ DÖNEM

Sistemin devreye girmesiyle şikayetlerin önemli oranda azaldığını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

Bir iki branşta sorunun azalmakla birlikte devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde bu sorunların da giderek azalacağını söyleyebilirim. Tetkiklerle ilgili de benzer şekilde onaylı bir döneme geçme hazırlığı içindeyiz.

Bayramdan sonra peyderpey tetkiklerle ilgili de randevulu onay sisteminde olduğu gibi bir gün önceden aranarak bir onay sistemi devreye girecek. Özellikle tetkiklerle ilgili hem insan kaynağı boyutu hem fiziki şartlar hem de teknik altyapı yer yer tamamlanarak daha erken dönemde tetkiklerin sonuçlandırılmasını hedeflemiş oluyoruz.