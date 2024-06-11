Bakan Koca duyurdu. Kontrol muayenelerinde yeni dönem

"YÜZDE 90'LARIN ÜZERİNE ÇIKTI"
"Onaylı Randevu Sistemi'nde bir aylık dönemde nasıl bir tablo ortaya çıktı?" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmede bulundu:
Rakamları şimdi söylemek istemiyorum ama bildiğiniz gibi iki önemli sorun vardı. Bir, randevuya sadakat oranı, iki, randevuların son saatlerde iptal edilebilmesi ve bir başkasına o randevunun verilememe durumuyla karşı karşıya kaldığımız büyük bir atıl kapasite vardı. Yüzde 30'lara yakın bir atıl kapasite vardı. Bu kapasitesinin vatandaşımızın da bu dönemde gerçekten sağduyusu ve sadakati ile giderek azaldığını ve yüzde 90'ların üzerine çıktığını söyleyebilirim.