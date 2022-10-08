8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca: İzmir Torbalı’da doktorumuza saldıran şüpheliler tutuklanmışlardır

Bakan Koca: İzmir Torbalı’da doktorumuza saldıran şüpheliler tutuklanmışlardır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İzmir Torbalı’da, bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz, dün akşam yolda, daha önce Beyaz Kod verdiği şahısla yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:46
Takip Et

Bakan Koca: İzmir Torbalı’da doktorumuza saldıran şüpheliler tutuklanmışlardır

Bakan Koca: İzmir Torbalı’da doktorumuza saldıran şüpheliler tutuklanmışlardır
+
Aa
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İzmir Torbalı’da, bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz, dün akşam yolda, daha önce Beyaz Kod verdiği şahısla yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora saldıran şüphelilerin tutuklandığını duyurdu. Koca, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İzmir Torbalı’da, bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz, dün akşam yolda, daha önce Beyaz Kod verdiği şahısla yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşımız, ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle E.Ü. Tıp Fakültesi aciline nakledildi. Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

“YARGININ VERECEĞİ NİHAİ KARARIN TOPLUM VİCDANINA TERCÜMAN OLACAĞINA KUŞKU YOK”

Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor. Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok.”

NE OLMUŞTU?

22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada merkezde bulunan başka bir doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girmişti. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırmıştı.

Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, dün mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin saldırısına uğramıştı. Sopalarla Günay'a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçmışlardı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Doktor Günay, bura yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saldırganlar ise yakalanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
2
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
3
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
4
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
6
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
7
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.