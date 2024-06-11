Bakan Koca: "Tetkiklerde de onaylı randevu sistemi devrede olacak"

Bakan Koca, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Perşembe günü Çam ve Sakura Hastanesi'nde olacağını duyuran Koca, bu ziyaretlerin sonucunda elde edilen verilerle değerlendirmelerin yapılacağını dile getirdi.

Onaylı Randevu Sistemi'nin bir aylık sürecinin sonuçlarını değerlendireceklerini aktaran Bakan Koca, sistemin kullanımında memnuniyet oranının yüksek olduğunu ifade etti. Sistemin devreye girmesiyle şikayetlerin önemli ölçüde azaldığını belirten Koca, tetkiklerle ilgili de benzer bir sistemi devreye alacaklarını söyledi. Özellikle MR, tomografi gibi tetkiklerin yanı sıra ameliyatlar dahil olmak üzere bütün randevuların bu kapsamda değerlendirileceğini vurguladı.

Bakan Koca, Onaylı Randevu Sistemi'nin ilk aylık değerlendirmesini bayramdan sonra açıklayacaklarını ifade etti. Sistemle ilgili vatandaşın gösterdiği sadakatin arttığını belirten Koca, sağlık çalışanlarının fedakarlığına da vurgu yaptı.

Koca, son günlerde kuduz vakalarında bir artış olup olmadığına dair bir soruya ise "Kuduz vakalarındaki artıştan tedbir alınması gerektiği anlaşılıyor. Tedbir olarak ötanazi uygulanması mı gerekiyor, açıkçası insani olarak bu konuda fikrimi belirtmek istemiyorum." şeklinde cevap verdi.