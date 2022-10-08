8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca’dan intörn doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama

Bakan Koca’dan intörn doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 05:37
Takip Et

Bakan Koca’dan intörn doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama

Bakan Koca’dan intörn doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama
+
Aa
-

Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."
 

Koca'dan, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için 'ücret' açıklaması

(DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
1
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿BBP'de şok istifa. "AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum"
3
﻿BBP'de şok istifa.
﻿BBP'de şok istifa. "AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum"
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
4
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aday kim olacak sorusuna Ahmet Davutoğlu'ndan iktidarın kafasını karıştıracak yanıt
6
﻿Aday kim olacak sorusuna Ahmet Davutoğlu'ndan iktidarın kafasını karıştıracak yanıt
﻿Aday kim olacak sorusuna Ahmet Davutoğlu'ndan iktidarın kafasını karıştıracak yanıt
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Irak: IŞİD'in Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü
﻿Irak: IŞİD'in Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü
﻿Irak: IŞİD'in Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü
﻿Bakan Koca’dan intörn doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama
﻿Bakan Koca’dan intörn doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama
﻿Bakan Koca’dan intörn doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama
﻿Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı
﻿Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı
﻿Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı
﻿AB liderleri doğalgaz konusunda anlaşamadı
﻿AB liderleri doğalgaz konusunda anlaşamadı
﻿AB liderleri doğalgaz konusunda anlaşamadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.