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Bakan Koca'dan Osmaniye depremi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de bu akşam gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı...

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 20:26
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Bakan Koca'dan Osmaniye depremi açıklaması

Bakan Koca'dan Osmaniye depremi açıklaması
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca; "Osmaniye Düziçi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla, 6 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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