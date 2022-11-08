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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp kriziyle koronavirüs aşısı arasında bağlantı olduğu iddiasına "Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:58
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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi
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DHA’nın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemelerle ilgili olarak da, “Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak” ifadesini kullandı.

Bakan Koca, gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ

Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.

HEKİMLERİN ÖZEL HASTANELERDE AMELİYAT YAPMASI KISITLANDIĞI İDDİASI

Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz.

KORONAVİRÜS SALGINI NE DURUMDA?

Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık koronavirüs korkusu ile yaşamayalım. Tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı.

ÖZEL HASTANELERDE KAYIT ZORUNLULUĞU

Hiç kimse tedirgin olmasın, biz sadece yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz

KALP KRİZLERİYLE KORONAVİRÜS AŞILARI ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım.

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