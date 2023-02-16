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Sağlık Bakanı'nın deprem bölgesinde korku dolu anları. Bir anda yanında patladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Hatay’da sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken yanında kor patladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 02:19
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Bakan Koca'nın deprem bölgesinde yanında kor patladı

Sağlık Bakanı'nın deprem bölgesinde korku dolu anları. Bir anda yanında patladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık personeli ile bir araya geldi. Burada sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken Koca'nın yanında kor patladı.

Hatay’da bulunan gazeteci Adem Metan o anları “Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an” diye yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Metan, Koca’nın ekibiyle görüştüğünü ‘herhangi bir sorun olmadığını söylediklerini’ aktardı.

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