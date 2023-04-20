Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'daki moto kuryeler için yol kenarlarına cepler açılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'daki 250 bin moto kurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz" dedi.

Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'daki moto kuryeler için yol kenarlarına cepler açılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da AKP’nin düzenlediği bir etkinliğe katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada moto kuryeler için düzenlenen projeyi anlattı.

Kurum, şunları kaydetti:

“MOTO KURYELER İÇİN YOL KENARLARINDA YENİ CEPLER AÇIYORUZ”

"Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, moto kurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep moto kurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin moto kuryemiz var. Moto kuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin moto kurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz."

Bakan Kurum, moto kuryelerin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolların kenarında oluşturulacak ceplerde durabileceklerini, dinlenebileceklerini, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebileceklerini söyledi.

“YÖNETMELİĞİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni yapılacak tüm imar planlarında moto kurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Can siper hane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız." (AA)

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