TOKİ tarafından yürütülecek sosyal konut projesinde 81 ilde 500 bin kişinin ev sahibi olması hedefleniyor. Projeye başvurular 10 Kasım’da başlarken 18 Aralık’a kadar devam edecek. Proje kapsamında ev sahibi olacaklar ise kura çekimi ile belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye başvuranların sayısını açıkladı. Bakan Kurum, 5 milyon 314 bin başvuru geldiğini söyledi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:

“Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır."

Bakan Kurum'un açıkladığı rakamlara göre başvuranların sayısı 5 milyonu geçerken bu sayının 18 Aralık'a kadar artması bekleniyor. Başvuruların sona ermesi sonrası çekilecek kurada ise proje kapsamında ev sahibi olacak 500 bin kişi belli olacak. Başvuru sayısı dikkate alındığında kura sürecinin oldukça zor geçmesi bekleniyor.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN PROTESTO

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, hükümetin imar uygulamalarını eleştiren dövizleri gösterdi.