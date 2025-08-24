Bakan Kurum: Bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağamızı denizle buluşturduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, nesli tükenme tehdidi altında olan deniz kaplumbağalarının koruma altında olduğunu belirterek, "Yumurtadan çıkan her bir deniz kaplumbağasının sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağamızı denizle buluşturduk" bilgisini verdi.

