Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlerle bir araya gelerek, deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarını ele aldıkları toplantıyı tamamladıkları bilgisi paylaşıldı.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşacaklarını ve afetin izlerini silmek için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ifade etti. Ayrıca, devletin imkanları ve milletin desteğiyle, tıpkı geçmişteki afetlerde olduğu gibi, bu kez de deprem bölgesinin hızla iyileştirileceğine vurgu yaptı. Bakanın sözlerine göre, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği ve en kısa sürede yeni evlerine taşınacakları belirtildi.