Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak

Kaynak: ANKA
Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak

Türkiye'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, yakın zamanda meydana gelen depremin etkilediği bölgelerde incelemeler yapmak üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerine ziyarette bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlerle bir araya gelerek, deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarını ele aldıkları toplantıyı tamamladıkları bilgisi paylaşıldı.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşacaklarını ve afetin izlerini silmek için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ifade etti. Ayrıca, devletin imkanları ve milletin desteğiyle, tıpkı geçmişteki afetlerde olduğu gibi, bu kez de deprem bölgesinin hızla iyileştirileceğine vurgu yaptı. Bakanın sözlerine göre, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği ve en kısa sürede yeni evlerine taşınacakları belirtildi.

İlgili Haberler
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü
Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor
Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor
Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışı kaldırılacak mı?
Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışı kaldırılacak mı?
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi
Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor
Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor
Son Haberler
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü Yerel Haberler
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü
Makas atarken taksiyle çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Makas atarken taksiyle çarpıştı: 3 yaralı
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama Yerel Haberler
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu Yerel Haberler
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı Yerel Haberler
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı
Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor Gündem
Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor