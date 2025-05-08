Bakan Kurum duyurdu! Kentsel Dönüşüm için flaş adım...

Bakan Kurum, Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurum, Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını, komisyonda belediyelerin taleplerinin değerlendirileceğini ifade etti.

Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız.

Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek.