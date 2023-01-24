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Marmara Denizi'ndeki kirlilik İHA'larla denetlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "daha temiz bir Marmara için" yeni denetim modelini hayata geçirdiklerini duyurdu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:26
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Bakan Kurum duyurdu. Marmara Denizi'ndeki kirlilik İHA'larla denetlenecek

Marmara Denizi'ndeki kirlilik İHA'larla denetlenecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, deniz trafiğinin yoğun olduğu Marmara Denizi'nde kirlilikle mücadele kapsamında, "Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği Tespiti Hakkında Yetki Devri Genelgesi"nde düzenleme yapıldı.

Bakan Kurum, genelgeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan düzenlemelere ilişkin infografik de paylaşan Kurum, "Daha temiz bir Marmara için yeni denetim modeli hayata geçiriyoruz, genelgemizi yayımladık." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI, İSTANBUL VE KOCAELİ'NDEKİ DENİZ KİRLİLİĞİ DENETİMİ İÇİN YETKİLENDİRİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2021'de müsilaj probleminin çözümüne yönelik, bilim insanları ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalarla Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve bölgeye özgü bütünleşik bir yapı ile sağlanması ihtiyacı dile getirilmişti.

Paydaşlarla hazırlanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında "Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimlerin uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılması" kararı alınmıştı.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle, belediyenin sorumluluk alanında bulunan kirliliğin yoğun olduğu İstanbul ve Kocaeli'ndeki deniz kirliliği denetiminde Türkiye Çevre Ajansı yetkilendirildi.

Düzenlemeyle deniz denetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, çevresel olumsuzlukların kontrolünün sağlanması, kirliliğin erken safhada tespit edilerek önlemlerin alınması hedefleniyor.

Havadan, karadan ve denizden 7/24 saat esaslı izleme ve denetimler İnsansız Hava Araçları (İHA) ve deniz tekneleriyle sağlanacak.

Ayrıca deniz kirliliğinin erken safhada tespiti amacıyla uydu ve radar görüntülerinden yararlanılarak takip-uyarı sistemi devreye alınacak.

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