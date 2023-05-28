Bakan Kurum oyunu İstanbul'da kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, İstanbul’da oyunu kullandı.

Bakan Kurum oyunu İstanbul'da kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti 1. Bölge’den Milletvekili Adayı seçilen Murat Kurum, 13’üncü Cumhurbaşkanı seçimlerinde oyunu kullanmak için TEB Ataşehir Ortaokulu'na geldi. "2040" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle selamlaştı. Oyunu kullanmaya eşi Şengül Kurum ile birlikte gelen Bakan Kurum, yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını aldı. Bakan Kurum ve eşi Şengül Kurum kabine giderek oyunu kullandıktan sonra oy zarfını beraber sandığa attı.

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Bakan Kurum, “Değerli arkadaşlar öncelikle hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün yine 85 milyon vatandaşımızla birlikte bir kez daha sandık başına gidiyoruz. Yine demokratik bir olgunlukta tüm vatandaşlarımızın katılım sağlayacağı 14 Mayıs’ta olduğu gibi bir seçimi yaşama arzusuyla biz de oyumuzu kullandık. Seçimimiz inşallah ülkemize, milletimize, 780 bin kilometre kare vatan toprağımıza, tüm dünyaya hayırlı olsun diyorum. Ve inşallah yine demokratik bir olgunlukla bayram havasında oylarımızı kullanacağız. Akşamleyin de inşallah Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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