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  • TOKİ'nin sosyal konutlar için temel atacağı tarih belli oldu. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu

TOKİ'nin sosyal konutlar için temel atacağı tarih belli oldu. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından sosyal konutta ilk temel atma töreni ile ilgili tarih verdi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 23:24
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Bakan Kurum sosyal medya hesabından TOKİ'nin sosyal konutlar için ekim ayında temel atacağını açıkladı

TOKİ'nin sosyal konutlar için temel atacağı tarih belli oldu. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan projenin detayları daha önce paylaşmıştı.

Erdoğan açıklamasında, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır." Şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal konut projesini duyurmasının ardından projeyi 16 eylül tarihi itibariyle en az 2 milyon kişi başvurmuş durumda. Başvuruların ilk haftasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası son hanesi kısıtlaması olduğu da göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı öngörülebilir.

Sosyal konut projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulurken temel atma töreni de merak konusu olmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu konudan sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Sosyal konut projesiyle ilgili olarak sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk temelleri Allah’ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Şahsene Bilir
19.09.2022 00:40
Vatandaş için yapılan bu hizmete neden bu kadar karşı duruluyor bu nasıl bir insan odaklı hizmet düşmanlığı bir sürü yala. Haber yılda iki defa zam yaoılıyor doğrudur tefe tüfe ye göre yapılıyor 🇹🇷  
 
Sedat
19.09.2022 00:38
Parasını alıp neyini armağan edecek kendi cebinden mi karşılayacak?  
 
İSO
19.09.2022 00:18
Daha ne istiyorsunuz anahtar armağan edecek ler celladına aşık olmuş halk mustehaktir bu hale kaç lira ödenek onu söyle sinler.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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