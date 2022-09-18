TOKİ'nin sosyal konutlar için temel atacağı tarih belli oldu. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan projenin detayları daha önce paylaşmıştı.

Erdoğan açıklamasında, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır." Şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal konut projesini duyurmasının ardından projeyi 16 eylül tarihi itibariyle en az 2 milyon kişi başvurmuş durumda. Başvuruların ilk haftasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası son hanesi kısıtlaması olduğu da göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı öngörülebilir.

Sosyal konut projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulurken temel atma töreni de merak konusu olmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu konudan sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Sosyal konut projesiyle ilgili olarak sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk temelleri Allah’ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.