Bakan Kurum verileri açıkladı! İşte İstanbul depreminde hasar gören bina sayısı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama gerçekleştirdi.

İstanbul'da dün saat 12.49'da Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Deprem sonrası en büyüğü 5.9 olan deprem artıçıları başladı. Depremin 13 saniye sürmesi şans olarak tanımlanırken, hiçbir bina yıkılmadı.

Bugün ise depremlerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir araya geldi. Üç bakan, Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

YERLİKAYA: "903 ARAÇ VE 11 BİN 482 PERSONEL GÖREVLENDİRDİK

Bakan Yerlikaya, deprem kaynaklı herhangi bir yaralanmanın olmadığının altını çizerken, 16 bin 712 çağrı geldiğini söyledi.

"Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirildi. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Yerlikaya, "903 araç ve 11 bin 482 personel görevlendirdik. Barınma olarak 27 lojistik depo aktif hale getirildi. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde 50 bine yakın vatandaşımız okullarda lojmanlarda barındırıldı. 99 Kızılay'a ait olmak üzere ikram aracı, 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık. 308 dağıtım noktasında çorba, kumanya ve su dağıtıldı" dedi.

BAKAN KURUM: 1,5 MİLYON RİSKLİ BİNA VAR

Bakan Kurum, 1,5 milyon riskli binanın olduğunu altını çizerken, "39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz. 1,5 milyon riskli bina var. Yüzde 30'u acilen dönüştürülmeli. Bugünün ihmali yarının felaketi olur. İstanbul'u kurtarma seferberliği başlatalım. İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

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