Bakan Kurum’a mesaj: Yapılan hizmetler falan çok iyi ama işçilik sıfır

Kaynak: ANKA
Bakan Kurum’a mesaj: Yapılan hizmetler falan çok iyi ama işçilik sıfır

Osmaniye'de Akyar TOKİ Afet Konutları ziyaretinde bir vatandaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, ''Yapılan hizmetler falan çok iyi ama işçilik sıfır. Ben şu telefonumdaki şeyleri size göstersem 26 Aralık'tan bu yana hiçbir işlem yapılmıyor. 26 gündür su kesiliyor" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Osmaniye merkeze bağlı Akyar TOKİ Afet konutlarını ziyaret eden Kurum'a, bir vatandaş yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Vatandaş, şunları söyledi:

"Allah devletimize zeval vermesin. Yapılan hizmetler falan çok iyi ama işçilik sıfır. Ben şu telefonumdaki şeyleri size göstersem 26 Aralık'tan bu yana hiçbir işlem yapılmıyor. 26 gündür su kesiliyor. Yılbaşında herkes eğlencesini yaptı. Biz namazımızı kılamadık, su yok. Üç gün boyunca su kesildi. Birileri oradan vanayı kapatmış, üç gün tahliyeye akmış."

Depremzede vatandaşı dikkatle dinleyen Bakan Murat Kurum, gerekenin yapılacağını söyledi.

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