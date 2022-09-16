Bakan Kurum’dan asgari ücretliye yeni ‘sosyal konut’ önerisi: Diyelim borç istemeye utandı, 1200 TL taksitle arsasını alıp, evini yapabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk TV yayınına katılarak sosyal konut projesinin ayrıntılarını anlattı.

Projedeki konutların "piyasa rayicinin yüzde 40-50 altında" olduğunu söyleyen Kurum, "Vatandaş, borcu bitmeden evini satamayacak. Teslim ettikten sonra 1 ay sonra borcunu bitirirse satabilir" dedi.

"Proje duyulduğu andan itibaren tüm Türkiye sevince boğuldu" ifadelerini kullanan Bakan Kurum'un açıklamalarından başlıklar şöyle:

“1,5 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU”

1 milyon 500 binin üzerinde kardeşimiz başvurmuş durumda. Müracaatlarımızın 514 binini genç kardeşlerimiz oluşturuyor.

“KUYUMCU HASSASİYETİYLE YÜRÜTECEĞİZ”

Gerek gelir seviyesine baktığımız, ikametine, nüfus kaydını incelediğimiz bir kuyumcu hassasiyetiyle bu süreci yönetiyor olacağız.

“EN BÜYÜK DİLİM İSTANBUL'A”

İstanbul'a en büyük dilimi vermeliydik. 50 bin konut yapıyoruz. Bunun belli kısmı Anadolu, diğer kısmı Avrupa yakasında olacak. Bugün itibarıyla İstanbul'daki toplam başvuru 394 bin, Ankara'da 70 bin, İzmir'de toplamda 70 bin 800 başvuru var.

“KİRA GELİRİYLE KARŞILAYABİLECEK”

Zaten maliyet üzerinden yüzde 40-50 indirim yapmış durumdayız. Kurada evi çıkan vatandaşımız o manada da evini gerekirse kiraya verebilecek. Kira geliriyle kendi oturduğu evin kirasını karşılayabilecek. Projenin evine, mahallesine yakınlığından ziyade kendisine bu projeden ev alması daha önemli diye düşündük. Yayılabildiğimiz her alana eşit mesafede, insanlarımızın işine, evine yakın olabilecek şekilde çalıştık.

“TOPLU ÖDEMEDE İNDİRİM”

Vatandaşımızın aldığı konut piyasa rayicinin yüzde 40-50 altında. Buna fiyat farkı KDV'yi eklediğinizde daha da inecek. Memurun maaşına göre taksitlerini artıracağız diyoruz. TOKİ'ye borçlu olan vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde yüzde 25 zam yaptık. 2-3 yıl sonra borcunu kapatacak diyelim, toplu borcunu kapatmak isteyen vatandaşlarımıza indirim de yapacağız. Enflasyona göre oranlar belirleyeceğiz. Vatandaşımız isterse borcunu, eline birikim geçebilir, ailesinden para kalabilir, borcunu kapatabilir. Zaten evi değerleniyor, prim yapıyor. Borcumu bitirdin evini aldın, satamazsın demek bize hakkaniyetli gelmiyor.

“ASGARİ ÜCRETLİ 157 BİN LİRAYA ARSA ALABİLİR”

Ankara'da Gölbaşı'nda asgari ücrette çalışan kardeşimiz 157 bin liraya 150 metre kare arsa hisseyi alabilecek. 15 bin 750 bin lira peşinat ödeyecek. Asgari ücretli kardeşimiz diyelim ki Van Edremit'te 112 bin liralık bedelle alacak. Müstakile bakalım 192 bin 500 liraya 350 metre kareye arsa alıp tek katlı ev inşa edebilecek.

“DİYELİM BORÇ İSTEMEYE UTANDI...”

Bu kampanyada 2 bin 200 lira ödenebilecek tutar. Diyelim ki gücü yetmedi, birikimi yok. Eşinden dostundan istemeye utandı. Gidip arsaya başvurabilir. 1200 lira taksitle arsasını alıp, kendi evini yapabilir.

“SOSYAL DEVLET”

Bu sosyal devlet ilkesi gereği yapılan bir proje. Bütün dünyada sosyal devlet anlayışının rafa kaldırıldığı dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 250 bin konut, 100 bin arsa, 10 bin işyeri diyor. Bu sosyal devletin gereği. Barınma hakkı devletin vatandaşa sunması gereken en önemli haklardan bir tanesidir.

“SÖZ VERİP YAPMADIĞIMIZ HİÇBİR İŞ OLMADI”

4 yılı aşkındır bakanım, bugüne kadar milletimize söz verip de yapamadığımız hiçbir iş olmadı. Belki gecikmeler olmuştur, süreçte problemler yaşanmıştır. 2 yıl demişiz de 2,5 yıl, 3 yıl olmuştur. Vatandaşımız kurada kendisine ev çıktıysa er ya da geç almıştır.

Bitmeyen projelerde ne bitmemiş? 57 bin konutun büyük kısmını vatandaşımıza teslim ettik. 100 bin sosyal konutun 95 bini ihale edildi, bir kısmı teslim edildi, bir kısmı yapım aşamasında.