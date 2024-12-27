Bakan Kurum’dan 'İskenderun Sahil Projesi' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderunluların özlediği sahillerine yeniden kavuşacağını ve denizle sahil şeridini en güvenli, çevreci ve konforlu şekilde birleştireceklerini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da yarın 14.30'da düzenlenecek İskenderun Sahil Projesi törenine ilişkin detayları aktardı.

İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak.



Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz.



Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz.



????İskenderun… pic.twitter.com/DLF1ILAscC

— Murat KURUM (@murat_kurum) December 27, 2024

Proje ile İskenderunlular, özledikleri sahillere yeniden kavuşacak ve bölgeye güvenli, çevre dostu bir yaşam alanı kazandırılacak.