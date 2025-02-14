Bakan Mahinur Özdemir Göktaş mesaj attığına pişman oldu! Sosyal medyadan tepkiler ardı ardına geldi…

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı X hesabı üzerinden 14 Şubat’a ilişkin yaptığı ‘Seviyorsan git evlen bence…’ paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir kullanıcı ‘Sizi dinledim evlendim 400 bin küsur borç var, seviyorsan gel öde o zaman’ yorumuna ise büyük beğeni geldi.

AİLE BAKANLIĞI’NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz seneyi ‘Emekli Yılı’ ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılı ise ‘Aile Yılı’ ilan etmişti. Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz” demişti.

Evlilik masrafının 1 milyon TL’yi bulduğu bu zamanda gerçekleştirilen müjde ise merhem olmaktan öteye gitmeyecek. Eleştirilerin odağında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a bir tepki daha geldi. Bu sefer bakanlığın 14 Şubat paylaşımı olay oldu. Paylaşımdaki, ‘Seviyorsan git evlen bence…’ ifadelerine sert tepkiler geldi.

Seviyorsan git evlen bence…???? — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 14, 2025

“PARAN VAR MI, DİYE SORAN YOK”

Gönderinin altına gelen yorumlar dikkat çekti. Kullanıcılar, ‘Sizi dinledim evlendim 400 bin küsur borç var, seviyorsan gel öde o zaman @tcailesosyal’, ‘Paran var mı diye soran yok’, ‘Her mecradan dalga geçmeye devam ediyorsunuz, tebrik ederim’ ve ‘Silin bu twiti. Kurumsal kimliğe hiç yakışmadı!’ gibi tepkili yorumlar yapıldı.