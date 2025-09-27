Bakan Mehmet Şimşek, gösteriye 20 dakika geç gelince protesto edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’daki Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Çin Esintileri Dans Grubu konser ve gösterisine 20 dakika gecikmeyle katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Şimşek’in gecikmesi salondaki izleyiciler tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi. Bakanın koruma polisleri, fotoğraf ve video çekimi yapan basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Bu sırada, Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin davetlisi olan Sözcü gazetesi muhabiri Yavuz Alatan’ı salondan çıkarmaya yönelik girişimde bulunulduğu iddia edildi.

KONSER GEÇ BAŞLADI, BAKAN PROTESTO EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; etkinlik, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlendi ve resepsiyonla başladı. Mehmet Şimşek’in resepsiyonda yaptığı konuşma nedeniyle alt kattaki salonda bekleyen sanatseverler, konser ve gösterinin gecikmesinden rahatsız oldu. Bakan Şimşek konuşmasını tamamladıktan sonra salona geçti ancak burada da gecikmesi nedeniyle protestolarla karşılaştı.

GAZETECİ DIŞARI ÇIKARILMAYA ÇALIŞILDI

Ayrıca, Şimşek’in korumalarının konser sırasında ara koridorlarda ayakta beklemesi, izleyicilerin tepkisine yol açtı. Bakanın koruma polisleri, fotoğraf ve video çekimi yapan basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Bu sırada, Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin davetlisi olan Sözcü gazetesi muhabiri Yavuz Alatan’ı salondan çıkarmaya yönelik girişimde bulunulduğu öne sürüldü.

Gösteride, Çin halk danslarından geleneksel ve modern koreografiler sergilendi. Diplomatik kültür etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçladı.

ABD-ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞLARI DEVAM EDERKEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Resepsiyonda konuşan Bakan Şimşek, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 76. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Belirsiz ve zorlu bir dönemde yaşıyoruz. Bu, Türkiye ile Çin arasında daha yakın iş birliğini gerekli kılıyor” dedi. Türkiye’nin son dönemde ABD ile yakınlaşması ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları devam ederken, Şimşek’in bu açıklamaları dikkat çekti.