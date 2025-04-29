Bakan Mehmet Şimşek'in yanıtlamadığı soru. Hiç beklemediği yerden geldi. Stüdyo buz kesti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk yayınında Ali Can Türkoğlu’nun iç sakinleşme sorusunu yanıtsız bıraktı, ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Ancak, gazeteci Ali Can Türkoğlu’nun “Ekonomide normalleşme için sadece dış olayların mı sakinleşmesi gerekiyor, yoksa iç tarafta da sakinleşme gerekli mi?” sorusuna yanıt vermemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şimşek, soruyu es geçerek farklı konulara yöneldi.

TÜRKİYE'NİN AVANTAJI

Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok ülkeye uyguladığı ve 90 gün ertelenen tarifelere değindi. “Trump’ın diğer ülkelere koyduğu tarifeler, Türkiye’ninkilerden yüksek. Bu, ticaret açısından avantaj sağlıyor. Asya’daki üreticiler, tarife avantajından faydalanmak için üretimi Türkiye’ye kaydırabilir,” dedi. Bazı Asya ülkeleriyle imalat yatırımları için görüşmeler yapıldığını da ekledi.

REZERV KAYBI

Türkiye, 19 Mart’taki şafak operasyonlarının ardından ekonomik türbülans yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınması, piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dövizi kontrol etmek için 52,5 milyar doların üzerinde rezerv harcadı.

BABACAN'DAN ZARPICI VERİLER

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 19 Mart sonrası ekonomik tahribatın 143 milyar doları aştığını belirtti. Dolardaki artışın dış borca 1 trilyon TL, Hazine’ye ise faiz ve kur artışı nedeniyle 1 trilyon TL ek yük getirdiğini vurguladı.

TCMB’nin yüzde 60 faizli likidite senedi çıkardığını, borsada şirketlerin 40 milyar dolar değer kaybettiğini ifade etti. Babacan, bu operasyonlar olmasaydı emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL yerine 30 bin TL olabileceğini savundu.

NORMALLEŞME ÇAĞRISI

Şimşek’in iç sakinleşme sorusuna yanıt vermemesi, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gerilimlerin ekonomiye etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, iç istikrarın sağlanmasının ekonomik toparlanma için kritik olduğunu belirtiyor.