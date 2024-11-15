Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklama: Türkiye'de vergi yükü yüksek değilmiş.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansmana erişimin iyileştiğini söyledi.

Türk Lirası'na olan talebin arttığını ve istikrarın güçlendiğini kaydeden Bakan Şimşek vergi konusuna da değindi.

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VERGİ YÜKÜ YÜKSEK DEĞİLMİŞ

Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin birleştiği bir konu olan vergi yükü, vergideki fazlalık Mehmet Şimşek'in gündemindeydi ancak Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye'deki vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Şimşek, "Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz" dedi. Bakan Şimşek'e göre herkesin dert yandığı vergi fazla değilmiş...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir çok kamu kuruluşun bütçesi değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sunumuna başladı.

Şimşek, "Dış finansmana erişim iyileşiyor. Türk Lirası'na talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor" ifadesi kullanıldı.

TCMB rezervlerine değinen Şimşek, swap hariç net rezervlerin 106 milyar artış gösterdiğini ve bu artışın yüzde 75'inin yurt içi portföy tercihlerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakan Şimşek, "Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz" dedi.