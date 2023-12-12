Bakan Mehmet Şimşek'ten kiralama ve konut arzı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirterek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." ifadesini kullandı.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Mehmet Şimşek'ten kiralama ve konut arzı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kira bedellerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."

simsek223333.jpg

İlgili Haberler
Türkiye'de büyük rezillik! Dünya basının manşetlerinde çarşaf çarşaf yayınlandı
Erdoğan imzaladı bir ilin sınırları değişti
Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Game of Thrones'in yıldızı 'Filistin'e Destek' mitinginde Magazin
Game of Thrones'in yıldızı 'Filistin'e Destek' mitinginde
Erzurum, Kars ile Ardahan beyaza büründü. Gece sıcaklık sıfırın altına düştü Gündem
Erzurum, Kars ile Ardahan beyaza büründü. Gece sıcaklık sıfırın altına düştü
Josef de Souza hakeme saldırıyı 1 yıl önce bildi. O sözleri gündem oldu Spor
Josef de Souza hakeme saldırıyı 1 yıl önce bildi. O sözleri gündem oldu
Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Spor
Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan tanınmış kişi olmanın tehlikesini açıkladı Magazin
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan tanınmış kişi olmanın tehlikesini açıkladı
Ünlü paşanın binası icradan satılık. İstiklal Caddesi'nin gözde binası Ekonomi
Ünlü paşanın binası icradan satılık. İstiklal Caddesi'nin gözde binası
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın